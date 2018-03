Aécio: embate entre os candidatos ainda não começou O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), minimizou hoje os resultados da pesquisa CNI/Ibope divulgada ontem, que apontaram a redução da vantagem do possível candidato do PSDB à Presidência, o governador de São Paulo, José Serra, sobre a pré-candidata do PT, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Para ele, as pesquisas são um "retrato do momento" e poderão mudar a partir do momento em que houver um embate entre os próprios candidatos.