Aécio elogia postura 'ativa' de Serra para aticular apoios

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta segunda-feira, 18, considerar "muito bom" o fato de José Serra, governador de São Paulo e pré-candidato tucano à Presidência, finalmente ter assumido uma postura mais ativa nas articulações políticas para fortalecer sua candidatura à sucessão do presidente Lula.

Aécio ressaltou, com alguma ironia, que estimula a atitude de Serra e que estará à disposição do governador paulista caso seja necessária sua participação no processo.

"É muito bom isso. Eu estimulo isso. No momento em que saio da disputa presidencial, faço um gesto de convergência. Acho que isso terá que ser visto como um gesto de desprendimento em torno do que é mais importante, a construção da nossa unidade. Ela é o mais vigoroso instrumento que nós temos para chegar à vitória", disse o governador de Minas após almoçar na casa do presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Questionado se sua decisão sobre não participar da chapa de Serra como vice era irreversível, Aécio respondeu: "Irreversível só a morte".