Aécio elogia manutenção de José Alencar na chapa de Lula Apesar de estar em lado oposto na corrida presidencial, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), elogiou a manutenção da chapa formada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pelo vice-presidente, José Alencar (PRB), oficializada, neste sábado, em Brasília. O governador mineiro, que também recebeu, neste sábado, na capital mineira, apoio estadual do PPS à reeleição, acredita que Alencar será, mais uma vez, um interlocutor dos interesses mineiros nas discussões nacionais. Mantendo o discurso afinado que sempre teve com o vice-presidente, o governador mineiro, apesar de ser adversário de Alencar, preferiu não confrontar a dobradinha vitoriosa de 2002 com a chapa encabeçada pelo seu companheiro de partido, o candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Ao contrário, Aécio apenas ressaltou a importância de Alencar no cenário político nacional. "O meu campo é outro nesta eleição. Mas trata-se de um homem que merece todo o meu respeito. É um interlocutor importante de Minas nas discussões do País", diz Aécio. Apesar de cumprir o compromisso feito pelo presidente nacional do PPS, Roberto Freire, ao apoiar à reeleição de Aécio, em Minas, o partido optou apenas por um apoio informal a Geraldo Alckmin no Estado. Já o PCdoB homologou o apoio formal à aliança com o PT, apoiando o ex-secretário dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda (PT) para o governo. "Integramos um projeto popular que ainda precisa continuar avançando. E esse avanço certamente passa pela Minas rebelde, não pela Minas conservadora", diz a deputada estadual comunista Jô Moraes, referindo-se ao atual governo mineiro.