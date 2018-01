Aécio elogia "desprendimento" de Tasso Jereissati O presidente da Câmara, Aécio Neves, concluiu seu discurso, que abriu a solenidade de lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, à Presidência, agradecendo o desprendimento do governador do Ceará, Tasso Jereissatti, por ter desistido da disputa interna em nome da unidade do partido. Aécio disse que o PSDB é um partido de grandes homens e de grandes gestos e ressaltou que Tasso é um excepcional companheiro e exemplo de homem público, que será reverenciado por gerações futuras. Aécio foi bastante aplaudido quando agradeceu a Tasso a grandeza por ter compreendido que, acima das postulações existe um projeto de País defendido pelo partido. Outro ponto do discurso de Aécio bastante aplaudido foi quando saudou como uma figura ausente do evento o governador de São Paulo, Mário Covas, que morreu ano passado. O deputado cumprimentou a filha de Covas, Renata, que integra a mesa do auditório. Ele efatizou que a batalha da sucessão será muito dura e ressaltou que ao final, quando o partido chegar à vitória, irá lembrar que o momento de hoje foi a largada de mais uma etapa na vida partidária.