Aécio é ignorado em ato do PSDB paulista

O grupo de Aécio teme que seu palanque paulista fique enfraquecido por falta de empenho dos colegas de partido. Nas últimas campanhas presidenciais, quando Serra e Alckmin foram os candidatos tucanos, Aécio foi acusado por colegas de partido de fazer "corpo mole" em Minas Gerais. Daí o temor de que os paulistas "deem o troco" na eleição de 2014.

O deputado federal Duarte Nogueira, eleito para a presidência da executiva do diretório estadual paulista, procurou minimizar o fato de o senador mineiro não ter sido lembrado em nenhum momento no evento. O parlamentar disse que se tratava de uma convenção estadual e que as atenções estavam completamente voltadas para o desempenho do partido no Estado.

Indagado sobre o projeto de seu antecessor no cargo, o deputado estadual Pedro Tobias, de promover reuniões entre lideranças tucanas do interior do Estado com Aécio, Nogueira disse que o plano será mantido. Logo em seguida, no entanto, acrescentou: "Serão encontros com Aécio e outras lideranças." Entre essas outras lideranças, acrescentou, estariam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Serra, Alckmin e prefeitos tucanos cujas administrações foram consideradas "exemplares".

Serra apareceu na convenção ao lado de Alckmin e, ao discursar, deixou implícita sua disposição de continuar interferindo na vida do PSDB. Ao se referir às atividades executivas que já desempenhou a serviço do legenda, afirmou: "Já tive muitos cargos na minha vida e quero ter ainda mais."O novo presidente da executiva estadual comemorou a manifestação do ex-governador."Como presidente estadual, vou estimular o Serra a disputar cargos. Afinal, trata-se de uma maiores lideranças do partido."

No discurso, disse ser contrário ao acúmulo de cargos e lembrou que, ao assumir a liderança do PSDB no Senado, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desistiu de presidir o diretório do partido em São Paulo. Nesse momento, um dos assuntos debatidos entre os tucanos é justamente a conveniência de Aécio assumir a presidência nacional do PSDB. O tema deverá aparecer na convenção nacional, prevista para 18 de maio, em Brasília.

Questionado por jornalistas sobre a definição da candidatura do partido ao Palácio do Planalto, o ex-vice-governador Alberto Goldman, aliado de Serra, afirmou que nada está definido ainda. "A eleição é daqui a um ano e meio. O partido não tem nada definido até agora. Depende da convenção (nacional do partido, em 18 de maio)", afirmou o tucano. "O (nome) mais provável é do Aécio, o que não quer dizer que é questão fechada", completou o ex-vice-governador.

