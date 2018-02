Aécio é entrevistado por ex-presidente de Portugal O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), foi entrevistado hoje, no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, pelo ex-presidente de Portugal Mário Soares. A entrevista foi gravada para um programa de Soares na Rádio e Televisão de Portugal (RTP), a emissora pública do país. Ao fim do encontro, o ex-presidente de Portugal disse que gravou com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e que entrevistará também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme o governo de Minas Gerais, durante a entrevista de uma hora, Soares conversou com Aécio sobre assuntos diversos da política brasileira e da administração estadual. O governador de Minas Gerais reiterou a defesa da aliança PT-PSDB na eleição municipal da capital mineira. "Resolvi propor à Rádio e Televisão Portuguesa fazer uma série de entrevistas com 24 grandes personalidades do mundo inteiro", afirmou o ex-presidente, dizendo que iniciou o projeto pelo Brasil porque "é um país que está em grande desenvolvimento, grande prestígio mundial".