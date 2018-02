Aécio e coordenadores discutem programa de governo no RJ O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, chegou na manhã desta sexta-feira, 20, ao escritório onde vai se reunir com coordenadores de seu programa de governo, acompanhado do ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastasia e do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, responsável pelas propostas da área econômica.