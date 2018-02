Aécio e Ciro pregam união dos ''lados bons'' da política O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) e o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), defenderam ontem a união dos "lados bons" da política brasileira, durante corpo-a-corpo ao l ado do candidato do PSB à Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, no Mercado Central. Segundo Aécio, a coligação em torno de Lacerda, que uniu petistas e tucanos (informalmente), é "a única grande novidade da política brasileira". Ele elogiou Ciro: "Deus ainda me dará o privilégio de ajudar a escrever algumas páginas importantes a seu lado na política nacional."