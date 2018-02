Aécio e Campos participarão da mesma convenção no Piauí Os dois presidenciáveis Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) vão participar da convenção conjunta do PMDB, PSDB e PSB em Teresina, na sexta, 27, no Theresina Hall. O evento confirma a chapa encabeçada pelo governador Zé Filho (PMDB), tendo Silvio Mendes (PSDB) como candidato a vice-governador e Wilson Martins (PSB) candidato ao Senado.