Aécio e Campos discutem alianças durante jantar no Rio O senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), prováveis candidatos à Presidência em 2014, discutiram alianças regionais durante um jantar na noite de domingo, 08, no restaurante Gero, na zona sul do Rio de Janeiro.