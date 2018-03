Aécio e Campos devem se reunir no Recife na 2ªfeira

Questionado pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, sobre os motivos da reunião, o senador divagou e disse apenas que vão "discutir sobre a vida".

Na véspera do encontro, o tucano vai a Caruaru (PE) e segunda-feira à noite, após a ida ao Recife, segue para Campina Grande (PB).

Além das questões nacionais, no seara política os dois dirigentes podem discutir sobre uma possível candidatura do atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), ao governo de Minas Gerais.

A expectativa de parte da cúpula do PSB era de que Lacerda tivesse se posicionado até o fim do mês passado, o que não aconteceu. Padrinho político de Lacerda, Aécio negou que o partido tenha oferecido a legenda para o prefeito disputar o comando do Estado no próximo ano. O tucano também não quis se falar da possível candidatura do aliado. "Vamos esperar o tempo dele", disse.

Caso Lacerda não queira disputar as próximas eleições, uma das alternativas estudada pelo PSB é a candidatura do deputado federal Leonardo Quintão, que deixaria o PMDB para ingressar na legenda.

Independentemente do candidato, a ideia entre PSDB e PSB é ter uma campanha de não agressão entre os candidatos no Estado.