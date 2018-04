Aécio diz querer nacionalizar aliança com PP

Ao lado do governador, os líderes do PP deixaram claro que a possibilidade de uma composição futura teria mais chances caso Aécio seja escolhido como o presidenciável tucano. O mineiro disputa a indicação como candidato do PSDB com o governador de São Paulo, José Serra. "Entre ele e o Serra, acho que ele ganha disparado", afirmou o líder do partido na Câmara, deputado Mário Negromonte (BA), ex-tucano aliado de Aécio. "É inegável que o governador Aécio é muito simpático não só ao PP. Ele extrapolou as fronteiras do PSDB." Negromonte ressaltou que o PP não discutiu ainda com o PT a eleição presidencial de 2010.

O presidente nacional do PP, senador Francisco Dornelles (RJ), fez elogios à "administração inovadora" e à "obra revolucionária" do governador mineiro no Estado, onde classificou a aliança entre tucanos e pepistas como "quase que de irmãos siameses". "Achamos que ele (Aécio) será um grande presidente da República. Agora, a posição do partido... como eu disse, política é o fato e o tempo. A sucessão é um fato, mas o tempo tem de ser examinado dentro de um contexto mais amplo, tendo em vista as decisões do PP e do PSDB", disse Dornelles.