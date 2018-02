Aécio diz que via um projeto de Brasil com ele e Campos O candidato a presidente pelo PSDB, Aécio Neves, afirmou que não via um "projeto de novo Brasil" em que ele e Eduardo Campos não estivessem juntos. "Nunca imaginei construir um projeto de um Brasil novo, independentemente de posições em que estivéssemos, em que não estivéssemos juntos. Todas nossas conversas apontavam nessa direção". Aécio afirmou ao deixar o velório na manhã deste domingo que não tinha dúvidas de que em algum momento eles se "encontrariam".