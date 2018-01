Aécio diz que vai trabalhar para PSDB apoiar recondução de Janot

Brasília - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que vai trabalhar para que a bancada do PSDB do Senado, composta por 11 parlamentares, apoie a recondução do procurador-geral da República Rodrigo Janot ao cargo. Janot foi o mais votado na eleição interna realizada pelo Ministério Público nesta quarta-feira, 5.

"Não tem que haver retaliação. No que depender de mim, o PSDB vai apoiar a recondução de Janot", disse.

Por recomendação de Janot, Aécio foi excluído da lista de políticos investigados da Operação Lava Jato. O senador tucano Antonio Anastasia (MG), porém, figura no rol dos parlamentares sob suspeita de terem participado do esquema de corrupção da Petrobrás. Ao todo, 13 senadores são investigados, incluindo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

A avaliação de lideranças importantes da Casa é que Janot corre chances reais de ter o nome barrado pelo Senado em votação secreta. A indisposição dos parlamentares com ele aumentou depois da busca e apreensão nas casas de três senadores.

Janot foi o candidato mais bem votado, com 799 votos, na eleição realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, nesta quarta. A expectativa é que a presidente Dilma Rousseff encaminhe ao Senado a indicação do atual procurador-geral para mais dois anos de mandato.