Aécio diz que trouxe a Alckmin 'radiografia de alianças'

Aécio destacou ainda a experiência de Alckmin como governador de São Paulo e também como ex-candidato a presidente. "Estamos selando aqui, na minha avaliação, o que é essencial para vencermos as eleições, que é a unidade do PSDB", disse o presidente nacional do PSDB, pré-candidato a presidente da República e senador por Minas Gerais.

Aécio voltou a repetir que o partido estará competitivo em muitos Estados "com o maior número de candidaturas próprias do que qualquer outro". "Estaremos disputando com candidaturas próprias ou coligações em 20 Estados", disse. Perguntado se houve alguma definição em relação ao impasse da aliança da legenda com o PSB em São Paulo, Alckmin negou e disse que "ainda não existe nem candidato". Já o presidente nacional do PSDB e pré-candidato a presidente da República declarou que, "onde existe impasse, a palavra do governador será sempre extremamente importante".