Aécio diz que seu projeto requer Anastasia e Itamar

Pesquisa Datafolha divulgada hoje confirma a liderança de Aécio na corrida ao Senado, com 62% das intenções de voto, seguido por Itamar (41%) e o petista Fernando Pimentel (23%). No fim de semana, o Datafolha mostrou Hélio Costa (PMDB) liderando a disputa pelo governo, com 26 pontos porcentuais à frente de Anastasia. O governador aparece com 18% das intenções de voto, contra 44% do senador peemedebista.

Anastasia e Aécio apostam no início da propaganda eleitoral no rádio e na TV para reverter a desvantagem na corrida pelo Palácio Tiradentes. O índice de indecisos, conforme o Datafolha, é de 23% do eleitorado. "No momento em que ele se tornar conhecido, vai haver uma aproximação entre as intenções de voto. Eu estou muito confiante na vitória de Anastasia, ainda no primeiro turno", reiterou o ex-governador. "A popularização do candidato se dará a partir do início da propaganda eleitoral. Não há outro instrumento mais vigoroso do que esse."

Após receber o apoio de integrantes de torcidas organizadas de Atlético-MG, América e Cruzeiro, o governador tucano ressaltou a importância do palanque eletrônico, mas ressaltou que sua campanha não depende apenas da TV. "A campanha agora que está começando, porque somente na semana passada o material ficou pronto, os comitês estão sendo montados pelo interior. Então, na realidade, agora que a máquina começa a funcionar", disse. "Acabou o treino, acabou o amistoso, agora é jogo de campeonato."