Aécio diz que Serra sobe nas pesquisas até março Ao anunciar nesta quarta-feira a presença de Tasso Jereissati no lançamento da candidatura de José Serra, o presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB-MG), afirmou que o governador do Ceará e o ministro da Saúde ?não são aventureiros?. Ao contrário, disse Aécio, ?por terem história, estarão juntos para mostrar que o PSDB unido tem todas as condições de vencer as eleições.? Aécio pregou a união dos partidos aliados do governo em torno de Serra e apostou em um crescimento de Serra até março ou abril. ?Daqui a dois ou três meses, o PSDB pode aparecer com uma candidatura dentro da aliança com melhores condições de reunificá-la e vencer as eleições?, declarou. O deputado está de férias no Rio e, nesta quarta-feira, foi à casa do ator Mário Lago, de 90 anos, entregar a Medalha de Mérito Legislativo. Depois de elogiar a governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL, Roseana Sarney, Aécio Neves descartou a possibilidade de Serra abrir mão da candidatura em favor dela. ?Tenho enorme respeito pela governadora Roseana, é minha amiga pessoal, está postulando de forma adequada e correta sua candidatura, mas estamos, no campo do PSDB, avançando, fortalecendo a candidatura do ministro Serra. Seria um desencontro neste instante alimentarmos expectativa de que ele perderia o lugar de cabeça de chapa.? O deputado conversou com Tasso Jereissati na manhã desta quarta-feira, por telefone. Ouviu do governador que era melhor ir a Brasília nesta quinta-feira do que ter de ficar explicando por que faltou à solenidade. ?O governador Tasso é um homem de partido. Em momento nenhum ele negaria seu apoio à candidatura escolhida pelo partido?, afirmou Aécio Neves. Aécio voltou a rejeitar uma possível estratégia tucana de atacar Roseana, que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, muito à frente de José Serra. ?Não é atacando a figura de Roseana que vamos crescer. Temos que dizer o que significa a vitória do candidato do PSDB. Não se cresce numa campanha eleitoral atacando quem quer que seja.? Aécio defendeu a opção do PSDB por candidatura própria, apesar do melhor desempenho da pefelista: ?Não descarto a possibilidade de que o PFL, o PMDB, o PPB, o PTB estejam todos juntos ao lado do PSDB. Este é o nosso objetivo. Se não for possível, vamos respeitar a posição de outro partido que queira lançar candidatura própria e eventualmente vamos nos encontrar no segundo turno.? Aécio Neves visitou Mário Lago acompanhado de vários políticos petistas, como os deputados federais Jorge Bittar e Milton Temer. Foi de Temer a iniciativa de conceder a medalha ao ator. Descontraído, Aécio contou a Mário Lago que Temer concordou que os políticos fossem ao encontro sem gravata, mas recomendou que usassem blazer. ?O PT de hoje não é como antigamente?, brincou Aécio. ?Está se aburguesando?, respondeu Mário Lago, antigo militante comunista e defensor da candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Sem citar os ex-senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, Lago se disse esperançoso com o futuro. ?Já houve profilaxia. Figuras que se julgavam inatingíveis já dançaram.? Aécio completou: ?Esse pessoal deixou de ser o centro do poder.? Antes, o deputado já havia dito que, independentemente das diferenças partidárias, os políticos estão dialogando mais e melhor. ?Não há lugar para paternalismo, corrupção. Quem não tiver propostas claras vai ter mais dificuldades de vencer (as eleições).? O deputado ganhou um bolo de aniversário de presente. Na verdade, ele nasceu no dia 10 de março, mas uma nota publicada em um jornal dizia que seu aniversário era nesta quarta e seria comemorado com um jantar na Avenida Vieira Souto, de frente para praia de Ipanema. ?Nem faço aniversário nem moro na Vieira Souto, mas é uma honra receber palmas de Mário Lago?, disse Aécio. Depois de elogiar o Rio, Aécio brincou mais uma vez: ?Estou esperando ganhar o governo de Minas para reivindicar o litoral do sul da Bahia.? O presidente da Câmara riu do bom humor de Mário Lago. ?Enquanto as coronárias permitirem, eu vou indo. Até agora, estamos convivendo bem. Elas têm os problemas delas, mas são delas, não me meto.? Mário Lago completou 90 anos em novembro e foi homenageado pela Câmara no mês seguinte. Como não pôde comparecer à solenidade, Aécio Neves fez questão de entregar a medalha pessoalmente.