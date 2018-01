Aécio diz que PT é um partido "constrangido" O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse hoje que o PT é um "partido constrangido" que, durante o processo eleitoral, "terá de explicar como conseguiu ser tão contraditório entre seu discurso e a sua ação política". No dia anterior, durante a convenção nacional do PSDB, que homologou a candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo do PT foram duramente criticados. Em resposta, o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), classificou as acusações de corrupção como um ato de desespero. Aécio, cuja candidatura à reeleição também foi confirmada no evento realizado na capital mineira, deu continuidade ao tiroteio verbal entre as duas legendas. "Quando eu vejo a figura do presidente do PT, Ricardo Berzoini, eu vejo um homem constrangido e na verdade sem respostas adequadas a dar. O PT foi extremamente passivo e mais do que isso, omisso na investigação e na punição dos seus membros que cometeram irregularidades. O PT preferiu esconder isso, alguns até são candidatos à reeleição", afirmou. Para o governador mineiro, um partido "que se desonrou" e "constrange os seus próprios membros" será obrigado a se explicar na eleição porque foi tão contraditório no exercício do poder. "Eu diria que o PT é um partido constrangido que tenta voltar a ser o PT lá de trás, mas eu acho que nunca mais conseguirá." Em relação à declaração do ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, que acusou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de usar "linguagem chula" para "cortejar a extrema direita", Aécio disse que é importante lembrar "o que foi sempre o PT". "Se nós tivermos um pouco de memória, (é difícil) achar que o PT possa ter autoridade para cobrar nível de linguagem de quem quer que seja". Discurso O governador tucano defendeu a opção pelo discurso longo e denso do presidenciável do PSDB durante a convenção. A fala de Alckmin, que durou 55 minutos, esvaziou o público presente no Expominas. "É um projeto de País que está ali. O objetivo não era apenas de arrancar aplausos dos convencionários que ali estavam, mas de apresentar ao País uma proposta", observou. "Até uma semana atrás, nós ouvimos muito isso. Onde esta a proposta? Onde está o diferencial? Ali, portanto, tem uma proposta." No início da tarde, Aécio recebeu no Palácio das Mangabeiras o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. O partido, em Minas, apoiará informalmente a candidatura à reeleição do governador. Aécio, porém, deixou claro que a conversa tratou também de seu "projeto nacional" para 2010. "Nós estamos em busca de um projeto que, de Minas, possa inspirar o Brasil. O PDT vem fortalecer esse projeto de forma absolutamente definitiva", disse.