Aécio diz que PSDB vai apresentar a Temer agenda de ações 'emergenciais'

BRASÍLIA - O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (PSDB-MG), se comprometeu a apresentar ao vice-presidente Michel Temer uma agenda de ações que considera "emergenciais para a recuperação do País". As propostas serão entregues após a reunião da direção executiva do partido, marcada para 3 de maio. "Vamos apresentar um conjunto de propostas para um eventual futuro presidente Temer. As propostas serão colocadas à disposição do vice-presidente e esperamos que ele dê seguimento a elas caso assuma o governo com o afastamento de Dilma", disse o senador.

Aécio voltou a afirmar que o apoio do PSDB a um eventual governo Temer não está condicionado a cargos. "Não pedimos cargos, pedimos compromissos com as propostas. A distribuição de cargos não é a questão central para o PSDB. Esperamos apoio à agenda independentemente disso." Aécio não negou, no entanto, que membros do PSDB possam vir a ocupar ministérios ou outros cargos em uma nova administração federal.

Sem entrar em detalhes sobre as propostas, o tucano afirmou que os projetos serão discutidos com as bancadas da Câmara e do Senado. O conjunto de ações - que terão entre 10 e 15 temas centrais - será divulgado no dia da reunião da executiva.