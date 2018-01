Aécio diz que propaganda do PT 'zomba dos brasileiros'

Brasília - O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), criticou o teor da propaganda do PT que irá ao ar na noite desta quinta-feira, 6. Para o tucano, o partido "zomba da inteligência dos brasileiros" ao não fazer sequer uma referência às investigações da Operação Lava Jato.

"O governo do PT perde hoje mais uma extraordinária oportunidade de falar a verdade. O programa zomba da inteligência dos brasileiros", disse Aécio.

Ele também criticou o fato de a propaganda ironizar os panelaços, ao dizer que o PT foi o partido "que mais encheu a panela dos brasileiros". "Ao final, a propaganda zomba e zomba de forma agressiva daqueles que se manifestam contra a corrupção que este governo implementou no Brasil", afirmou.

Veja a íntegra do programa que vai ao ar nesta noite:

O tucano também "agradeceu" o PT pelo partido ter usado a sua imagem no programa. Na propaganda, o tucano e outros líderes da oposição são acusados de não aceitarem a derrota na eleição do ano passado. "Agradeço a oportunidade dada a milhões de brasileiros de saberem que eu não estou do lado do PT, eu estou do lado do povo. Eu sou contra este governo que infelicita cada dia mais o Brasil", disse.