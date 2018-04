Aécio diz que Pimentel tem que prestar esclarecimentos

"Sempre tive um relação cordial como ministro Pimentel, mas acho que ele está numa condição de ter que prestar esclarecimentos. Fazer consultoria não é crime. Agora, se houve tráfico de influência é diferente. Temos que dar a ele o crédito para que preste as explicações necessárias. Não esclarecendo, a situação fica muito difícil", disse.

Aécio foi duro nas críticas à administração da presidente Dilma Rousseff, que ele avaliou como incompetente, sem capacidade de ousar para superar os gargalos de infraestrutura no País. Criticou o elevado número de ministérios, e afirmou que o PT perdeu a oportunidade de fazer o País avançar, em meio ao desperdício e às denúncias de corrupção, que derrubam um ministro por mês.

Conforme do senador, que esteve na Bahia, as administrações tucanas não se comparam às do PT. "O que o governo do PT faz é um software pirata. O programa original foi elaborado por nós, com ênfase na estabilidade econômica", comparou. Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser o candidato tucano à sucessão presidencial daqui a três anos ele respondeu parafraseando o seu avô, o ex-presidente Tancredo Neves: "Presidência é destino, muito mais que projeto". Da Bahia Aécio seguiu para o Rio Grande do Norte.