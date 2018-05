Aécio diz que País está cansado de radicalismos de PSDB e PT

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) voltou a afirmar que é pré-candidato tucano à presidência e que espera que o candidato não seja definido apenas pela cúpula do partido. Além disso, negou enfaticamente a possibilidade de haver uma chapa "puro-sangue" - exclusivamente formada por membros do PSDB - na eleição e se disse "cansado do radicalismo" entre PT e PSDB.

"O que o Brasil busca, hoje, é uma nova convergência", avalia. "O Brasil está cansado desse radicalismo que coloca PT e PSDB cada um num canto do ringue e quem perde as eleições se coloca de forma radical nas oposições, enquanto questões e reformas que são importantes para o Brasil ficam sendo constantemente adiadas."

Na visão de Aécio, "A população tem dificuldade de compreender onde estão as diferenças entre um e outro projeto. No momento em que o presidente Lula mantém intocáveis os pilares macroeconômicos fundamentais, ele se aproxima muito do modelo de gestão econômica do nosso governo."

A declaração de Aécio ocorreu em Salvador, onde recebeu nesta quinta-feira, 3, em Salvador, o título de Cidadão Honorário da Bahia, oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado. No evento, aproveitou para se encontrar lideranças locais de seu partido e de legendas aliadas nacionalmente, em especial o DEM, e para comentar o quadro eleitoral que se desenha para o pleito presidencial do ano que vem.