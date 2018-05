Aécio diz que o Brasil Não precisa de um 'messias'

"Queremos uma campanha limpa e popular que expõe o candidato e não que esconde", afirmou o senador. "Nada nos aproximará da política dos dossiês, das denúncias, dos atos subalternos", disse Sérgio Guerra.

O presidente do partido repetiu o discurso do encontro nacional, em abril, quando Serra foi lançado pré-candidato e disse que os tucanos não aceitam a divisão do país entre ricos e pobres, segundo eles estimulada pelo PT. "A divisão não é nossa praia. O País não está submetido a constrangimento. Todos nós somos democratas", discursou Guerra. O senador também procurou destacar a falta de experiência política de Dilma. "Nada contra a candidata adversária, mas o Brasil merece um líder de verdade", disse.

Aécio reforçou a ideia de contrapor a experiência administrativa e política de Serra ao fato de que Dilma disputa sua primeira eleição. "Não nos atemorizam a propaganda enganosa, a falácia de alguns. Temos um líder de fato e não, como disse Fernando Henrique, o reflexo de um líder", discursou Aécio.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foi à convenção, porque está no exterior, mas mandou um vídeo com uma saudação na qual diz que "Serra sempre esteve do lado dos mais pobres". Na breve fala, Fernando Henrique declarou que "com as mãos competentes e carinhosas do Serra o Brasil vai poder muito mais".