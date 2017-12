Aécio diz que não torce pelo pedido de impeachment de Lula O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta quarta-feira que não torce por um eventual pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já defendem setores da oposição ao Palácio do Planalto. Mas observou que com a denúncia do procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, e o resultado final dos trabalhos da CPI dos Correios, ficou constatado que no governo federal havia uma grande estrutura montada em torno de algumas figuras do PT. "Fica aí um exemplo e uma sinalização para toda a sociedade brasileira e uma marca, lamentavelmente, extremamente dura para o Partido dos Trabalhadores", afirmou Aécio, ao participar pela manhã da inauguração de uma delegacia distrital, em Belo Horizonte. O governador mineiro frisou que as denúncias de corrupção entram agora na "fase judicial" e que cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aos ministérios públicos avançarem nas investigações. Ele afirmou que acredita que a Justiça "deverá abrir os processos e investigar a fundo as denúncias". Para Aécio, "foram muito duras as declarações do procurador-geral" na peça de acusação formal encaminhada ao STF. "Eu confesso que não torço por isso (pedido de abertura de um processo de impedimento do presidente), mas o que se constatou, via CPI ou Procuradoria-Geral, é que havia uma grande estrutura montada em torno de algumas figuras do PT". O procurador-geral denunciou 40 pessoas ao STF, apontando o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, como o "chefe do organograma delituoso" e os ex-dirigentes petistas José Genoino, Delúbio Soares e Silvio Pereira como integrantes do "núcleo principal da quadrilha".