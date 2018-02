Aécio diz que não sabe quais são os projetos de Marina

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse nesta quarta-feira, na série ''Entrevistas Estadão'', que seu partido construiu um projeto para o Brasil, ao ser indagado sobre as recentes pesquisas eleitorais, que mostram o crescimento da adversária do PSB, Marina Silva.

Ele disse que avalia com "serenidade" o atual quadro, com Marina Silva como cabeça de chapa do PSB, no lugar do falecido governador Eduardo Campos. E disse que ainda não sabe quais são os projetos de Marina Silva para o Brasil. "Somos oposição ao atual modelo que está aí, não uma oposição circunstancial, não mudamos de lado."

Aécio aproveitou para focar suas críticas na adversária do PT, Dilma Rousseff, dizendo que o governo fracassou na condução da economia. O tucano classificou de "criminosa" a atuação do governo federal na área da segurança.