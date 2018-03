Aécio diz que não interessa a Serra fragilizar oposição

"Não acredito nisso até porque não interessa a ele, não interessa a nenhum de nós a fragilização das oposições", afirmou o senador, salientando que não vê "o futuro das oposições com o ceticismo de alguns". "Ao contrário. Quem ganha a eleição, evidente que vive um primeiro momento muito favorável. Mas eu acredito que o maior aliado das oposições é o governo que aí está, que com uma maioria extremamente ampla não mostra a menor disposição de enfrentar nenhum contencioso de propor as reformas ao Congresso".

Embora esteja buscando aproximação com o novo partido, Aécio afirmou que não pretende procurar Kassab, como teria lhe aconselhado o ex-presidente do DEM, Jorge Bornhausen. "Não penso nisso". No papel de opositor, Aécio aproveitou a visita ao Estado natal e cobrou "atitude" do governo federal em relação à BR-381, classificada em Minas como uma "rodovia da morte".

Hoje, o bloco de apoio ao governo Antonio Anastasia (PSDB) na Assembleia protocolou na Procuradoria da República uma ação judicial para responsabilizar o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) pelos prejuízos causados aos atingidos com a interdição, desde o dia 20 de abril, de uma ponte da rodovia sobre o Rio das Velhas.