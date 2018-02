Aécio diz que não está preocupado com Marina O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse que não está preocupado com a entrada da ex-senadora Marina Silva na disputa presidencial após a morte do ex-governador Eduardo Campos. "Nosso adversário é o governo (da presidente Dilma Rousseff)", disse o tucano. Aécio está nesta quarta-feira na capital paulista com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), com quem visitou uma carreta do projeto Mulheres de Peito, do governo estadual, que atua na prevenção do câncer de mama.