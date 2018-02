Aécio diz que morte de Itamar é parecida à perda do pai Apesar de internado para tratamento de uma leucemia, o senador Itamar Franco (PPS-MG) ainda se preocupava com o Congresso e, em especial, com o projeto de reforma política em discussão no parlamento. Foi o que afirmou hoje o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que visitou o ex-presidente no hospital e disse que Itamar ainda mantinha o bom humor.