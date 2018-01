Aécio diz que Lula não deve se deixar "inebriar" por pesquisas O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), cobrou, nesta sexta-feira, respeito à população brasileira e cautela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ele "não deve se deixar inebriar" pelo resultado de pesquisas ainda distantes da eleição. Na quinta-feira, em visita a Manaus, Lula desafiou os opositores a mostrar nos programas eleitorais as imagens das CPIs no Congresso e as "torturas", que, segundo ele, foram "feitas com muita gente lá". No mesmo dia, pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo, mostrou que o presidente seria reeleito no primeiro turno com ampla vantagem sobre o segundo colocado, o candidato tucano Geraldo Alckmin. Para Aécio, Lula "não deve, em razão das pesquisas eleitorais que a ele são favoráveis agora, tripudiar sobre a sociedade". "Ele pode, na verdade, ter um retorno do qual não gostaria." O governador mineiro ressaltou a gravidade das denúncias, lembrando que o chamado "núcleo duro" em torno do presidente "se desintegrou". Disse que confia e que o PSDB trabalhará muito para que Alckmin vença a eleição presidencial. "Mas na eventualidade de vencer o presidente Lula, era preciso que ele amadurecesse e respeitasse a população que se viu chocada com o nível das denúncias e, sobretudo, aquelas comprovadas." Aécio afirmou ainda que a manifestação do presidente lhe preocupa porque demonstra que Lula está "com os pés um pouco fora do chão". "Parece uma declaração arrogante de quem acha que já venceu as eleições. Aqui em Minas, nós costumamos dizer sempre que ´mineração e eleição, só depois da apuração´. Nós temos ainda um grande período pela frente." Radicalização O governador tucano observou mais uma vez que é contra a radicalização na eleição presidencial, cobrando mais espaço na disputa para "as idéias, as propostas dos candidatos". "Nós não podemos ter uma campanha em que vivamos um ambiente apenas das acusações", disse. Candidato à reeleição, Aécio mantém em Minas uma relação cordial com o prefeito de Belo Horizonte, o petista Fernando Pimentel. Os dois asseguraram durante a semana que a polarização entre PT e PSDB nas eleições federal e estadual não modificará o relacionamento amistoso entre o Palácio da Liberdade e o Planalto. Hoje, o governador demonstrou estranheza com o comportamento de Lula. "Acho que o presidente tem que tomar muito cuidado para não incorporar a sua personalidade algo que, talvez, ele não tinha no passado, que é a arrogância".