Aécio diz que governará com lideranças 'experimentadas'

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, afirmou nesta quarta-feira, 20, em São Paulo, que, se eleito, não fará um governo apenas do PSDB e de seus aliados, mas um governo "com as melhores cabeças". Numa crítica indireta à falta de experiência administrativa da nova concorrente do PSB, Marina Silva, disse que tem o privilégio de ter o apoio de lideranças políticas "já experimentadas", "éticas e honradas", que irão ajudá-lo a resolver os problemas do País.

"Vamos governar com quem tem experiências exigidas, como o governador Geraldo Alckmin, que é fundamental para o Brasil", reiterou, ao lado do governador paulista e candidato à reeleição.

Ainda sobre a mudança no cenário eleitoral, Aécio disse ter certeza de que o eleitorado vai levar em conta, na hora do voto, "a experiência dos aliados". "Não vou atacar A ou B. Vou dar ao Brasil o melhor caminho e o melhor caminho é o PSDB", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indagado sobre a crítica de Marina Silva aos adversários que estão usando o espólio de Eduardo Campos, Aécio disse que não iria responder porque os dois foram muito amigos por mais de 30 anos e se respeitavam. "E este sentimento vai continuar", disse.