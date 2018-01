Aécio diz que foi reeleito 'presidente da República'

São Paulo - O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, cometeu um deslize nesta terça-feira, 7, durante um entrevista à Rádio Gaúcha e disse que foi reeleito "presidente da República" durante a convenção do PSDB no último domingo. "O que nós dissemos na convenção (do PSDB) desse domingo que me reelegeu presidente da República é de que o PSDB é um partido pronto para qualquer que seja a saída, inclusive a saída da presidente", disse o tucano, derrotado nas eleições presidenciais no ano passado.

A fala chamou a atenção dos repórteres da rádio que o corrigiram, mas o tucano evitou comentar sobre uma eventual candidatura em 2018. "Não, presidente do PSDB! Estamos longe de 2018. E o partido tem quadros muito qualificados. Temos o governador de São Paulo (Geraldo Alckmin), o senador José Serra. Temos que ter a responsabilidade de não antecipar cenários. Nem sabemos se a eleição será mesmo em 2018?, afirmou.

No programa, o tucano comentou sobre a entrevista da presidente Dilma Rousseff ao jornal Folha de S. Paulo publicada nesta terça em que ela afirma que "não vai cair" e classificou a oposição que pede seu afastamento de "um tanto golpista". As declarações da presidente ocorreram dois dias após a convenção nacional do PSDB que reconduziu Aécio à presidência da sigla.

Na ocasião, embalado pelo agravamento da crise política do governo, o evento foi marcado por discursos nos quais os tucanos não falaram em impeachment, mas defenderam abertamente a realização de novas eleições antes de 2018. Desde então, o governo e seus aliados vem rebatendo as acusações da oposição e reafirmando que não há motivo para a saída da presidente, que é alvo de um processo no Tribunal Superior Eleitoral movido pela coligação derrotada de Aécio Neves e também corre o risco de ter suas contas do ano passado rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União.