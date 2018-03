Aécio diz que este 1º de maio ficará conhecido como 'dia da vergonha'

Brasília - Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 1, o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), voltou a criticar o fato de a presidente Dilma Rousseff não ter se pronunciado na TV à respeito do Dia do Trabalho.

“Este 1º de Maio vai ficar conhecido como o dia da vergonha, o dia que a presidente Dilma se acovardou e não teve coragem de dizer aos trabalhadores brasileiros porque eles vão pagar o preço mais duro desse ajuste”, disse Aécio, antes de participar da comemoração da data no evento organizado pela Força Sindical, em São Paulo.

Na gravação, o tucano acusa a petista de ter sido “irresponsável” e de deixar como legado para os trabalhadores a alta da inflação, o aumento do desemprego e o baixo crescimento da economia.

Para evitar novas manifestações, como o panelaço que aconteceu em 8 de março, quando Dilma foi à TV para comemorar o Dia da Mulher, a presidente desistiu de fazer o pronunciamento em rede nacional e apenas se manifestou sobre a data pela internet.