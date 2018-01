Aécio diz que está preparado para a luta política O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou nesta terça-feira, em encontro com os dirigentes tucanos de todos os Estados, em Brasília, que está preparado para a luta política que virá. "Estou com o couro grosso, preparado para a pancadaria", afirmou. Depois, na sede nacional do partido, Aécio disse que falou em "couro grosso" porque sabe que os adversários vão atacá-lo.