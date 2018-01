Aécio diz que concorda com Marta e Carvalho 'em tudo' O senador Aécio Neves (PSDB-MG) disse nesta quarta-feira, 12, em tom de ironia, que concordava com vários ministros do governo Dilma Rousseff (PT), especialmente com a da Cultura, Marta Suplicy, que na terça-feira entregou o cargo fazendo críticas à política econômica do governo. "Concordo com a Marta, com o Gilberto Carvalho. Estou concordando em tudo com os ministros da Dilma", brincou.