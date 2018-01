Aécio diz que campanha para valer só depois da Copa O senador e possível candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, afirmou nesta quinta-feira, 16, que a campanha eleitoral "só vai começar para valer" em julho. "As alianças, os entendimentos, a formação de chapa, tudo isso virá com naturalidade no tempo certo, mas campanha para valer no Brasil só depois da Copa do Mundo", disse, ao lado do governador Geraldo Alckmin, que o recebeu para um almoço no Palácio dos Bandeirantes.