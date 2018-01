Aécio diz que ainda não procura novo marqueteiro O senador Aécio Neves (PSDB-MG), provável nome tucano para a corrida eleitoral do ano que vem, comentou nesta quarta-feira sobre a não renovação do contrato com o marqueteiro Renato Pereira. "Contrato você assina e renova ou não renova em razão do desempenho. É uma coisa cotidiana", explicou.