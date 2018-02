Aécio diz não entender onde Marina 'quer levar o Brasil'

Aécio voltou a provocar Marina Silva ao afirmar que sua candidatura não é "improvisada", em referência ao fato de a adversária ter assumido a cabeça de chapa após a morte do titular Eduardo Campos (PSB). "Nossa proposta é a mesma", disse Aécio, em relação à sua campanha. "Outra alternativa surge agora, e ela tem a oportunidade de mostrar suas propostas, de dizer o que pretende fazer e com quem fazer", disse Aécio.

Durante a visita ao canteiro de obras, Aécio tentou reforçar a mensagem de que sua candidatura representa a experiência e a competência administrativa. Ele afirmou que o PSDB tem a capacidade necessária para deter a inflação e recolocar o País no rumo do crescimento econômico. "Nós, que acabamos com a inflação lá atrás, temos autoridade para dizer que com a inflação, para nós, é tolerância zero", afirmou, pouco depois de tomar café da manhã no barracão junto dos operários.

Aécio prometeu aumentos reais para o salário mínimo e da aposentadoria. Também disse que vai promover o reajuste da tabela do imposto de renda "inclusive para corrigir as defasagens dos últimos anos". Ele também prometeu manter um diálogo permanente com as centrais sindicais. Na visita, Aécio estava acompanhado do deputado e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva (SD). Ambos não pouparam críticas à condução da política econômica do País. "O atual governo perdeu a capacidade de gerar as expectativas necessárias para retomar o crescimento da economia", disse Aécio.