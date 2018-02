Aécio diz não aceitar cargo de vice em chapa do PSDB

Aécio reafirmou que o PSDB tem dois nomes. "Serra (o governador de São Paulo, José Serra) é um nome com todas as condições de disputar e de ganhar as eleições. E outro nome lembrado é o meu", citou. De acordo com ele, qualquer que seja a decisão do partido "nós estaremos unidos nesta eleição, mas o que eu defendo é que a decisão seja do conjunto do partido". Aécio disse ainda que gostaria que a decisão para a cabeça de chapa para concorrer à Presidência viesse "das bases" do PSDB.