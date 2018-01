Aécio diz estar 'com o couro duro, preparado para a pancadaria'

O presidente do PSDB e pré-candidato a presidente da República no ano que vem, Aécio Neves (MG), afirmou durante encontro com os dirigentes tucanos de todos os Estados, em Brasília, nesta terça-feira, 6, que está preparado para a luta política que virá. “Estou com o couro duro, preparado para a pancadaria”, afirmou.

Depois, em entrevista coletiva na sede do PSDB, Aécio disse que falou em “couro grosso” porque sabe que os adversários vão atacá-lo. “Uma disputa tem de tudo e a gente sabe que setores do PT agem assim, na pancadaria.”

O senador disse ainda que o PSDB vai se preparar como nunca para as eleições do ano que vem, pois saberia responder a todas as demandas da população de forma direta. “O brasileiro quer 'papo reto'. O que dá para ser, dá para ser, o que não dá, não dá”.

Sem citar diretamente o nome do ex-governador José Serra, Aécio mandou um recado. “Ninguém solitariamente pode achar que vai ter a dimensão desse projeto. O partido é coletivo.”

Antes da chegada de Aécio, os 27 dirigentes do PSDB se reuniram na sede do partido. Eles descartaram a possibilidade de realização de prévia, como têm ventilado aliados mais próximos de Serra.