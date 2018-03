Aécio discutirá eleição de 2010 em viagens pelo País

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta terça-feira, 6, que pretende iniciar a partir de março uma série de viagens pelo País para discutir um projeto de poder do PSDB, visando a eleição presidencial de 2010. "Eu tenho convite da maioria dos Estados para discutir, não apenas com o PSDB, mas com entidades da sociedade civil, com associações comerciais, com federações das indústrias e com sindicatos. E pretendo fazer isso a partir de março", afirmou o governador. O governador mineiro defende que o partido tenha um projeto construído "de forma consensual" e ouça as diversas regiões do País. "Vamos aproveitar o primeiro semestre para construir as principais bandeiras que o PSDB deverá empunhar na próxima eleição presidencial", afirmou. Mais uma vez, o governador de Minas Gerais defendeu que a escolha do candidato à Presidência pelo PSDB ocorra no final deste ano ou início de 2010. "Sem açodamento, sem pressa, vamos aproveitar o primeiro semestre para construir as principais bandeiras que o PSDB deverá empunhar na próxima eleição presidencial", disse. Aécio se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), para discutir a participação do governo estadual em obras que serão realizadas na capital mineira. O Estado, conforme o governador, assumirá a responsabilidade pelo trecho restante de alargamento da Avenida Antônio Carlos, além de assumir a responsabilidade pela aplicação de recursos na recuperação de partes da cidade que foram afetadas pelas chuvas nos últimos dias. Texto atualizado às 15h20 (Com Raquel Massote, da Agência Estado)