Aécio discute amanhã com Mantega reforma tributária O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), confirmou hoje que se reunirá amanhã, às 16 horas, em Brasília, com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na pauta da reunião, estão a reforma tributária e também as autorizações do governo federal para que o governo de Minas Gerais consiga a liberação de um empréstimo de R$ 1,9 bilhão do Banco Mundial (Bird). De acordo com Aécio, a liberação dos recursos ainda depende de aprovações da Procuradoria-Geral da Fazenda e da Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A expectativa é de que, de posse dessas autorizações, o Bird possa aprovar a liberação do empréstimo em 22 de abril, durante uma reunião da direção do banco. Durante um encontro realizado hoje, no Palácio da Liberdade, o governador de Minas Gerais foi convidado pela vice-presidente do Bird para América Latina e Caribe, Pamela Cox, para apresentar, em Washington, em 15 e 16 de abril, a proposta do governo de Minas à instituição financeira.