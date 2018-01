Aécio discorda de críticas de SP à reforma O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), reiterou ontem a preocupação com eventuais perdas para os Estados na proposta de reforma tributária, mas discordou da avaliação ?radical? do governo paulista sobre o relatório apresentado pelo deputado Sandro Mabel (PR-GO). Para Aécio, a reforma ?é necessária para o País?. Em entrevista ao Estado, o secretário de Fazenda de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, criticou o relatório, afirmando que ele propõe ?a destruição da indústria paulista?. Os governos da Bahia e do Amazonas também mostraram-se contrários às críticas feitas por Mauro Ricardo. ?Esta reforma será bem-vinda se corrigir distorções tributárias?, afirmou o governador Eduardo Braga (PMDB). O secretário da Fazenda baiano, Carlos Martins, alfinetou: ?São Paulo se acostumou a só pensar em seus interesses e precisa começar a pensar no País como um todo?. O governo do Espírito Santo concorda em parte com a posição paulista. ?Não há qualquer sinalização de que a carga tributária será reduzida?, disse a secretária da Fazenda capixaba, Cristiane Mendonça. No Rio, o secretário da Fazenda, Joaquim Levy, disse ter sentido falta de contrapartidas aos Estados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.