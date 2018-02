Aécio deve deixar o Senado em agosto

Brasília - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) deve se afastar do mandato no início do mês de agosto para se dedicar exclusivamente à disputa presidencial. O pedido de licença deve ocorrer logo após pronunciamento da tribuna em que deve preponderar o tom eleitoral com críticas ao atual governo.

Além da liberdade de percorrer o País com foco na disputa, também tem pesado na decisão do tucano a avaliação de que no período eleitoral o calendário de atividades no Congresso é reduzido. De agosto a outubro, estão previstas apenas oito sessões de votação.

A licença, no entanto, deverá ser por um prazo menor do que 120 dias. Dessa forma, não será necessária a convocação do suplente.