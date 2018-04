Aécio descarta possibilidade de retomar candidatura

"Quando se toma uma decisão como a que eu tomei, não se pode ficar tergiversando e esperando outras alternativas", completou. Aécio, que em dezembro abriu mão de sua pré-candidatura à Presidência, deixando o caminho livre para Serra, reiterou que pretende trabalhar para estruturar a campanha do presidenciável tucano no segundo maior colégio eleitoral do País. "Que eu gostaria muito que vencesse também em Minas Gerais".

De acordo com o governador, o quadro atual "caminha para uma definição", que o colega paulista saberá dar no momento certo. "E eu estarei em Minas Gerais, aqui, fincando os pilares da construção do nosso projeto nacional", garantiu.

Aécio repetiu que o crescimento nas pesquisas da ministra da Casa Civil, e pré-candidata petista, Dilma Rousseff, não surpreendeu o ninho tucano. Para ele, a campanha terá início mesmo "no momento do embate" entre os candidatos. "Não é o presidente Lula que disputará as eleições", ressaltou.