Aécio deixará o governo mineiro no fim do mês

Hoje, Aécio informou que pretende tirar uns dias de descanso, mas garantiu que irá comparecer ao lançamento da pré-candidatura do governador José Serra à Presidência, prevista para o dia 10 de abril, em Brasília. "Estamos prontos para a colaboração que nos for solicitada", disse o governador mineiro.

Ele reafirmou que em vez de insistir na tese da campanha plebiscitária que avalia as realizações do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PSDB deve que apresentar uma nova agenda sobre o que ainda não foi realizado. "Isso é muito mais adequado e importante para as pessoas, do que essa eleição plebiscitária, que vai ficar quase que em uma gincana, uma disputa de quem fez mais, ou fez menos, se foi FHC ou Lula"

O governador participou hoje, ao lado do presidente da Vale, Roger Agnelli, do pré-lançamento do Memorial Minas Gerais Vale. O espaço integra o circuito cultural Praça da Liberdade deverá ser aberto ao público no segundo semestre deste ano.