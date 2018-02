Aécio deixa velório acompanhado de tucanos O candidato a presidente do PSDB, Aécio Neves, acaba de deixar o Palácio do Campo das Princesas, em Recife. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra, Aluísio Nunes (vice de Aécio) e demais tucanos foram embora no mesmo grupo. Eles não ficarão para o enterro de Eduardo Campos, previsto para as 17h. (Ricardo Brandt, enviado especial)