Aécio defende que PSDB crie 'estratégia' no Congresso O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), recebeu hoje para um almoço o líder do PSDB na Câmara, José Aníbal (SP), e defendeu que a bancada do partido se una e estabeleça uma "estratégia de enfrentamento no Congresso Nacional". Aécio disse que os descontentes com a recondução de Aníbal à liderança devem acatar a decisão da maioria. A bancada mineira apoiou a reeleição do deputado paulista. "Acho que o PSDB é um partido que, por mais que deva respeitar as postulações individuais, e elas são legítimas, no momento em que se toma uma decisão, deve-se acatá-la", disse. "Agora é a hora de nós termos uma estratégia de enfrentamento no Congresso Nacional. Qual é a agenda que o PSDB deve apresentar na Câmara dos Deputados? Isso é que é importante, o resto, nesse momento, é irrelevante." Aníbal repetiu a avaliação de que a escolha do candidato tucano à Presidência poderá ser feita por meio de uma prévia, se ela "for necessária". "O importante é que a gente caminhe de forma convergente, espírito aberto, ampliando o nosso diálogo com a sociedade, o nosso relacionamento com as forças políticas e principalmente com as forças da sociedade", destacou Aníbal.