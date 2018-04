Aécio defende prévias no PSDB para eleição de 2010 O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, defendeu hoje a realização de prévias no PSDB para que o partido defina quem será o candidato à presidência da República, nas eleições de 2010. "Não podemos deitar em berço esplêndido e achar que porque os nossos candidatos aparecem na frente nas pesquisas eleitorais, que nós vencemos as eleições. Essa é uma preocupação que eu tenho. Acho que as prévias podem permitir ao PSDB se apresentar renovado, independente de qual seja o seu candidato", afirmou o governador. Aécio defende que as prévias sejam regulamentadas até o final de março. "As prévias podem ser o instrumento de mobilização do partido e de definição do novo PSDB, das novas bandeiras que o partido deve apresentar. Precisamos de alguma forma refundar o PSDB no Brasil", disse ele. O governador minimizou ainda a existência de um racha na bancada do PSDB da Câmara. Um grupo de 19 deputados criou uma dissidência contra a reeleição de José Aníbal (SP) para a liderança do partido. "Não me parece algo grave porque são homens de bem de ambos os lados, que tiveram uma divergência pontual", afirmou o governador, que participou hoje de solenidade na Embaixada Americana, em Brasília. A Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos doou hoje US$ 573 mil para o governo mineiro fazer estudos para a expansão de seu setor de aviação.