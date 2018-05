Aécio defende flexibilizar legislação trabalhista para o turismo

São Paulo - O senador e pré-candidato à Presidência, Aécio Neves (PSDB-MG), defendeu, a flexibilização da legislação trabalhista para o setor do turismo, durante evento nesta terça-feira, 1º. "A meu ver, se justifica, especificamente para o setor do turismo, dada a sazonalidade, a flexibilização do setor trabalhista, com as contratações temporárias", disse para uma plateia de empresários do setor, durante abertura do Fórum Panrotas 2014, na capital paulista.

O senador fez críticas à gestão do Ministério do Turismo e disse que a pasta precisa ser ocupada "por gente que conheça" o assunto. "(É preciso) resgatar a interlocução do turismo com as demais áreas do governo. Isso é essencial para darmos um salto de qualidade", disse.

Pouco antes da fala de Aécio, o recém-empossado ministro do Turismo, Vinicius Lages, discursou. No momento da crítica, no entanto, Lages já havia deixado o evento. Ele assumiu o cargo em março, durante a reforma ministerial promovida pela presidente Dilma Rousseff.

A exemplo do discurso proferido nessa segunda, 31, a empresários paulistas, Aécio fez críticas ao governo federal e ainda exaltou sua própria atuação no governo de Minas. Naquele evento, o senador defendeu a diminuição da carga tributária e do número de ministros e declarou apoio a um projeto que reduz a maioridade penal em determinados crimes.