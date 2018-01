Aécio: declaração de Carvalho reflete 'sua baixa estatura política'

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) rebateu as críticas do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência República, Gilberto Carvalho, que, durante um evento oficial no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, chamou o tucano de "playboyzinho". "Os termos que o ministro usou para se referir a um senador da República e presidente de um partido de oposição só reflete a sua baixa estatura política. Depois de 12 anos como ministro de Estado, a principal marca da sua biografia será sempre o seu envolvimento com as graves denúncias de corrupção na Prefeitura de Santo André, que culminou com o assassinato do prefeito ainda hoje não esclarecido", disse Aécio, se referindo ao caso do petista Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na época, Carvalho era braço direito de Celso Daniel. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a morte do então prefeito foi encomendada após a descoberta de um suposto esquema de corrupção. Já a Polícia de São Paulo concluiu que houve um crime comum.